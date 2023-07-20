Удар РФ по Одессе: четыре человека получили ранения, повреждено много домов

20 июля, 07:48
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Спасатель тушит пожар после российского удара (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Спасатель тушит пожар после российского удара (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

В Одессе во время российской ночной атаки четыре человека получили ранения, взрывной волной повреждено очень много домов.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в четверг, 20 июля.

По ее словам, враг совершил массированную смешанную ракетно-дроновую атаку по южным регионам.

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Гуменюк заявила, что в центре Одессы разрушено административное здание.

Взрывной волной повреждено очень много домов и различных зданий. Данные пока уточняются.

«Попадания в области касаются объектов логистики. Это складские помещения, там о пострадавших пока информации нет», — сказала она в эфире телемарафона.

В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. По предварительным данным, во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс и, вероятно, Искандер.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесса Обстрел Война России против Украины

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