Ночью РФ выпустила по югу Украины 19 крылатых ракет и столько же дронов: почти половину целей удалось сбить — Воздушные силы ВСУ
Viktoria Lakezina/Reuters
В ночь на четверг, 20 июля, войска РФ выпустили по югу Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, 18 целей удалось сбить силам ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Российские оккупанты применили ракеты разных типов, в том числе баллистику, их запускали с разных направлений.
По Одессе и Николаеву выпустили:
- семь крылатых ракет Оникс из берегового ракетного комплекса Бастион (Крым);
- четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- три крылатые ракеты морского базирования Калибр предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К (Крым).
Дроны-камикадзе Shahed-136/131 враг запускал по двум направлениям — южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).
Силам украинской ПВО удалось уничтожить 18 целей:
- две крылатые ракеты морского базирования Калибр;
- три крылатых ракеты наземного базирования Искандер-К;
- 13 ударных Шахедов
В ночь на 20 июля РФ осуществила новую массированную атаку на Одессу и Николаев, нанося удары по центру городов.
В результате ударов по Одессе четыре человека получили ранения, взрывной волной повреждено очень много домов. В центре города разрушено административное здание.
В Николаеве значительные повреждения жилых домов, пострадали 18 человек, из них — пять детей.