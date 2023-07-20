Ночью РФ выпустила по югу Украины 19 крылатых ракет и столько же дронов: почти половину целей удалось сбить — Воздушные силы ВСУ 20 июля, 08:42 Viktoria Lakezina/Reuters

В ночь на четверг, 20 июля, войска РФ выпустили по югу Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, 18 целей удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Российские оккупанты применили ракеты разных типов, в том числе баллистику, их запускали с разных направлений.

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По Одессе и Николаеву выпустили:

семь крылатых ракет Оникс из берегового ракетного комплекса Бастион ( Крым);

Крым); четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ ( акватория Черного моря);

акватория Черного моря); три крылатые ракеты морского базирования Калибр предположительно с подводной лодки ( акватория Черного моря);

акватория Черного моря); пять крылатых ракет наземного базирования Искандер-К ( Крым).

Дроны-камикадзе Shahed-136/131 враг запускал по двум направлениям — южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Силам украинской ПВО удалось уничтожить 18 целей:

две крылатые ракеты морского базирования Калибр;

три крылатых ракеты наземного базирования Искандер-К;

13 ударных Шахедов

В ночь на 20 июля РФ осуществила новую массированную атаку на Одессу и Николаев, нанося удары по центру городов.

В результате ударов по Одессе четыре человека получили ранения, взрывной волной повреждено очень много домов. В центре города разрушено административное здание.

В Николаеве значительные повреждения жилых домов, пострадали 18 человек, из них — пять детей.