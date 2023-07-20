Ночной удар по Николаеву. Число раненых возросло до 18, среди них пять детей — фото 20 июля, 07:01 Из подвалов разрушенного Россией дома в Николаеве спасли мужчину и женщину (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Количество пострадавших в результате российского удара по центру Николаева в ночь на четверг, 20 июля, возросло с девяти до 18. Из-под завалов спасли двух человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В больницы доставили девять человек, в том числе пятерых детей.

«Это чудо, что удалось спасти [людей]», — написал Ким.

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По словам мэра города Александра Сенкевича, на место атаки приедут коммунальщики — начнется уборка территории.

Ранее власти сообщали о не менее пяти поврежденных жилых домах — выбитые окна, разрушение балконов, потолков — и пожаре в трехэтажном. Их отключили от электроснабжения, людей хотят отселять. Сенкевич уточнил, что речь идет о двух локациях. Сейчас с людьми работают представители администрации района.

Фото: Сенкевич Online

Фото: Сенкевич Online

Фото: Сенкевич Online

В ночь на 20 июля россияне в третий раз подряд атаковали Одесскую и Николаевскую области. В Одессе есть разрушение, начался пожар. В преддверии силы ПВО сбили 37 из 63 воздушных целей.

