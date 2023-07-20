Россия во время ночной атаки повредила генконсульство Китая в Одессе — фото

20 июля, 13:09
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Генеральное консульство Китая в Одессе (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

Генеральное консульство Китая в Одессе (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

Во время атаки российских оккупантов в ночь на четверг, 20 июля, пострадало здание генерального консульства Китая в Одессе.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре — пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания», — заявил он, показав фото последствий.

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Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram
Олег Кипер/Telegram
Фото: Олег Кипер/Telegram

Россияне атакуют Одессу и Николаев третью ночь подряд. Накануне они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

В результате последней атаки в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших. В Николаеве — 19 раненых. В городах есть многочисленные разрушения. Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Одесса Генконсульство ракетная атака

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