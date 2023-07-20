Что означает новая кампания ударов РФ по югу Украины и первая «белорусская» речь Пригожина о будущем ЧВК Вагнера — ISW 20 июля, 10:17 Последствия ударов по портовым терминалам на юге Украины 19 июля 2023 года (Фото:Ukrainian Infrastructure Ministry via Facebook/Handout via REUTERS)

Массированные ракетные удары РФ по югу Украины, нацеленные на срыв экспорта зерна, спровоцировали не только одобрение, но и критику в провоенном сообществе России. Тем временем Евгений Пригожин впервые публично «поприветствовал» боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси и рассказал о дальнейших намерениях вагнеровцев.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW констатируют, что 19 июля Россия осуществила массированный ракетный удар по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины, чтобы еще больше подчеркнуть свои возражения относительно возобновления Черноморского зернового соглашения и помешать возможности Украины экспортировать зерно. При этом российские источники, кроме Министерства обороны РФ, также утверждали, что российские удары по югу Украины направлены на разрушение портовой инфраструктуры, необходимой для реализации зернового соглашения. Тогда как Минобороны России заявило, что российские войска нанесли удары якобы по украинской «военной инфраструктуре» и складам боеприпасов в Одесской области, а также авиабазе Канатово в Кировоградской области. В то же время связанные с Кремлем «военкоры» и другие блогеры-пропагандисты обсуждали, что российские удары повредили портовую инфраструктуру, зернохранилища и промышленные объекты в Одесской области. Некоторые российские ультранационалисты призвали Минобороны РФ нанести дополнительные удары, чтобы уничтожить украинскую портовую и зерновую инфраструктуру и гарантировать, что никакие зерновые сделки больше никогда не будут продлены. Один из «военкоров», который обычно скептически комментирует военные действия Кремля, отметил, что эта российская ракетная кампания является скорее ответнымвозмездием, чем оперативно обоснованным шагом, и обвинил российский Генштаб в том, что он тратит усилия России (и, вероятно, уже сократившиеся запасы российского высокоточного оружия) на удары по гражданской, а не по военной инфраструктуре Украины.

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Взрыв на российском полигоне в юго-восточном районе оккупированного Крыма (Кировское или Ислям-Терек) нарушил движение по автомагистрали Таврида, которая соединяет восточный Крым с Севастополем. Российские «военкоры» обвинили украинские войска в нанесении удара по этому складу боеприпасов, но не озвучили согласованных предположений относительно средств, которые Украина могла использовать для нанесения этого удара. Некоторые блогеры из ультранационалистического провоенного сообщества РФ утверждали, что взрыв усилил недовольство российским военным руководством. «И в высоких кругах не всех все устраивает. Вот только главного токсичного персонажа пока что не снимут, так как он необходим для „громоотвода“, да и Верховный никогда не принимает решения под давлением, чтобы ни произошло», — утверждает этот блогер, намекая на возможное недовольство Кремля лживыми докладами о ситуации в Крыму.

19 июля украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и достигли успехов на этих участках. Геолоцированные кадры, опубликованные 19 июля, свидетельствуют, что украинские войска достигли успеха вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В Генштабе Украины также сообщили, что ВСУ вчера продолжали наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута). Кроме того, в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают на Бердянском (граница Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). Представитель Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень заявил, что ВСУ продвинулись более чем на километр в неустановленном районе на Мелитопольском направлении. Известный российский военный блогер признал, что российским войскам не хватает ротаций и подкреплений на Запорожском фронте и южнее Бахмута, что мешает оккупантам отвоевать утраченные позиции. Этот же блогер прогнозирует, что длительные задержки в решении этих вопросов (ротации войск РФ и усилении оккупационных сил южнее Бахмута) грозят «печальными последствиями» для российской группировки в этом районе.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и, как заявляется, командир вагнеровцев Дмитрий Уткин «приветствовали» боевиков ЧВК на их новой базе возле Осиповичей в Беларуси. На этих кадрах, опубликованных 19 июля и, вероятно, сделанных 18 июля, видно, как Пригожин обращается к бойцам Вагнера в полевом лагере вблизи Осиповичей. По мнению аналитиков ISW, эта церемония должна была символически продемонстрировать, что Пригожин все еще контролирует вагнеровцев. Пригожин передал флаг ЧВК Вагнера, который ранее развевался на главной военной базе боевиков в Молькино Краснодарского края. Флаг передали местному командиру вагнеровцев — человеку по имени Сергей с позывным «Пионер», который будет командовать войсками ЧВК Вагнерав Беларуси. Сообщается, что боевик Пионер в России был награжден пятью орденами За мужество и участвовал в боевых действиях в Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане, Мали и других странах.

Пригожин также заявил, что «то, что происходит на фронте — позор, в котором нам не нужно участвовать и надо дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе». Он не уточнил, что именно имеет в виду, но заявил, что ЧВК Вагнера еще может вернуться в Украину. Пригожин подтвердил, что личный состав Вагнера останется в Беларуси «на некоторое время» и что они якобы сделают белорусскую армию «второй армией в мире» — ISW расценивает это как оскорбительный язвительный комментарий в адрес российского Минобороны. Также Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера после перегруппировки в Беларуси отправится в «новое путешествие» в Африку. Еще один человек на видео — якобы Дмитрий Уткин (позывной Вагнер) — также поблагодарил боевиков за их «работу» и за то, что Вагнер стал «всемирно известным». Уткин отметил, что «это только начало самой большой работы, которая будет проведена в ближайшее время». ISW не может подтвердить личность человека, которого представили как Уткина. Однако если это на самом деле он, то церемония станет первым публичным появлением Дмитрия Уткина с 2016 года, констатируют в Институте изучения войны. Российские «военкоры» сообщили, что на этой церемонии присутствовали несколько тысяч бойцов Вагнера, хотя ISW не может проверить или подтвердить количество присутствующих на видео.

Российские источники утверждают, что ЧВК Вагнера продолжит работать за рубежом в африканских странах, хотя причастность Пригожина к этой деятельности остается неясной. 19 июля российский источник опубликовал вероятную аудиозапись Пригожина, в которой тот заявил, что он продал часть «африканских активов» ЧВК Вагнера неопределенному покупателю для погашения своих обязательств, но это не приведет к сворачиванию каких-либо программ ЧВК Вагнера в африканских странах. Связанные с Вагнером «военкоры» 19 июля распространили заявления командира вагнеровцев АлександраИванова, в которых Иванов утверждал, что ЧВК Вагнера продолжает ротацию инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Иванов при этом заявил, что сотрудники Вагнера в ЦАР не являются военнослужащими и не подписывали военных контрактов с Минобороны России. По словам Иванова, Пригожин намерен расширить присутствие Вагнера в Африке, несмотря на неопределенные изменения в структуре «бизнеса» этой частной компании в регионе. Он также процитировал Пригожина, что по этому поводу якобы ведутся «конкретные переговоры».