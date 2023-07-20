Почему не защищены от обстрелов Одесса, Николаев и как это исправить 20 июля, 14:12 NV Премиум

Оптимальный вариант для нас — заняться прикрытием береговой линии, а решение проблемы вывоза зерна предоставить Эрдогану

Если бы не было зерновой сделки, если бы мы этот год не зерно грузили, а думали, как Одессу прикрыть, порты не только Одессы, а по всему южному побережью… Там же не один только Одесский порт, а и Южный и Николаев, и Ольвия, то есть несколько портов. А как только расслабились по зерновой сделке… Ну вот и расслабились… Сколько раз я говорил целый год: эту зерновую сделку будем выхаркивать с кровью. Вот начали, и ничего с этим сделать нельзя. Зерновую сделку нельзя было начинать в таком виде. Если бы были без зерновой сделки — тогда можно было запрашивать у наших партнеров береговые средства обороны и комплексы береговой обороны.

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Есть такие комплексы, которые прикрывают не то, что город, — они целый берег прикрывают. Причем, это и артиллерийские комплексы ракетные. Но мы не могли их запрашивать, потому что на запрос такого берегового комплекса, партнеры отвечали «Зачем вам береговой комплекс? У вас же зерновая сделка. Вы и так там все договорились. Какой смысл вам его давать».

Вот сейчас из зерновой сделки вышел Путин, хлопнул дверью, и сейчас будем, так сказать, возвращаться на год назад и начнем запросы этих береговых комплексов. Это не Patriot. Там они чуть другие. Это комплексы морского базирования и относятся к военно-морскому флоту. Наш командующий ВМС Алексей Неижпапа — очень хороший специалист. Неижпапе в прошлом году зерновой сделкой тыкали и рассказывали, мол, никто тебя не тронет, не бойся, тут зерновой сделкой все прикрыто, а если бы он сразу поставил вопрос ребром — дайте мне эти береговые комплексы именно морского базирования или береговые стационарные, все было бы по-другому. А это комплексы, которые до 300 км уничтожает все, что подходит к берегу и к порту. То есть и корабли, и самолеты, и ракеты, в том числе и Ониксы отминусовались бы.

Вот мы сейчас откатились на год назад.

Теперь вернемся к теме защиты. Дело не в Patriot, им вопрос не решить. Нужно вдоль всего берега ставить береговые комплексы — буквально от Херсона, Николаева и заканчивая Затокой. И тогда они прикроют и порты, и Одессу, естественно, города портовые и сам трафик кораблей. Ну, по крайней мере, в нашей экономической зоне они их точно прикроют.

Дальше уже смотреть — как будет Эрдоган себя вести

Какие ракеты пропустили. Х-22 может сбить Patriot и SAMP-T теоретически. Но, во-первых, еще ни разу их не сбивал ни один не другой комплексы. А еще россияне там, где Patriot и SAMP-T стоят, еще ни разу Х-22 не отправляли.

Эти Х-22 отправляют «куда-то туда», что называется — в 300-метровый радиус, что составляет 600-метровый диаметр. Туда 50% выпущенных ракет попадает. Х-22 — неточные ракеты. Вот во вторую атаку — в ночь на 19 июля — эти 8 перепахали поля, червяков поубивали, это точно. А вот Ониксы довольно таки опасные ракеты, их очень сложно сбивать. Они низко идут над морем, то есть на коротком плече, подлетное время — несколько минут. Ну вот как раз береговые комплексы и в автоматическом режиме их бы посбивали.

Сейчас если кто-то опять начнет продлять зерновую сделку — это значит продлить еще раз харкание кровью на какое-то время. Нам не зерновую сделку продлять надо, нам надо закрывать зенитно-ракетными и береговыми комплексами наши порты. И Одессу однозначно надо прикрывать как портовый город, а не как какой-то рядовой областной центр. Неижпапа знает, как прикрыть город. Это та же самая ситуация, как прикрывали в свое время Севастополь.

Меня спрашивают, почему флоты НАТО смогли организовать охрану судов в Персидском заливе, а в Черном море не могут. Боятся РФ? Это не такая линейная ситуация. Одно дело в Персидском заливе ковыряться — там, в основном, Иран и противоборствующие страны, а другое дело — в Черном море. Черное море — это все-таки такой рукомойник, на выходе которого находится Турция Эрдогана, и Эрдоган здесь свою игру играет. Потому, скорее всего, все будет как раз от него и зависеть. Он сейчас занял позицию «на посмотреть» — отошел в сторону и смотрит, чем закончится ситуация. Кто кому что будет предлагать и то на что согласится.

Оптимальный вариант здесь для нас — полностью прекратить какие-то движения, заняться укреплением береговой линии, прикрывать Одессу однозначно. Начинать тем же Patriot, если где-то он есть, ее прикрыть как портовой город, как минимум, и как базу военно-морского флота нашего. Не ждать каких-то зерновых сделок. Зерно, в конце концов, курам можно скормить — яйца подешевле будут. А дальше уже смотреть — как будет Эрдоган себя вести.

Нам надо занять позицию в ожидании и пересидеть Эрдогана. Он, в конце концов, столкнется с проблемой своих уже договоренностей с африканскими странами и Ближним Востоком по поставке зерна. И вот, когда у него уже возникнет эта проблема — он сам начнет действовать.

Нам оптимально — это просто открыть порты и сказать: «Ну, заходите, забирайте зерно», и не встревать во все эти отношения, и, особенно, снятия санкции с России. Вот генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш пытается продвинуть подключение российского Россельхозбанка. То есть, ни в коем случае не пойти на поводу вот этих подключений и снятия с России санкций. На Россию надо, наоборот, больше санкций накладывать. А Эрдоган разберется. Он сейчас подождет, потопчется и примет правильное решение. Ведь Босфор — это его пролив, вот Эрдоган, как хозяин этого шлагбаума примет решение, как правильно поступать. Нам нужно просто подождать.

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