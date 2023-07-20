Украина будет считать военными целями судна, следующие в российские или оккупированные порты — Минобороны 20 июля, 15:18 Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Минобороны Украины предупредило, что будет считать все судна, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

«С 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», — говорится в сообщении Минобороны.

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Также министерство отмечает, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины «запрещено как опасное», с 05:00 20 июля 2023 года.

Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавила пресс-служба Минобороны.

«Судьба крейсера Москва доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — говорится в сообщении.

Таком образом украинское министерство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. Накануне в среду, 19 июля, Россия заявила, что будет считать их «военными целями».

За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

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В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.