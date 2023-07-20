«Обнаружить трудно». В Воздушных силах объяснили, почему не удается сбивать ракеты Х-22 и Оникс 20 июля, 10:03 Последствия российской атаки на Одессу 19 июля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Силы противовоздушной обороны Украины не могут сбивать российские крылатые ракеты Х-22 и Оникс, которыми оккупанты в последние дни атакуют юг, из-за особенностей их движения и запуска.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире Радио Свобода в четверг, 20 июля.

По его словам, Х-22 летят с высокой скоростью — более 4000 км/ч — и заходят на цель по баллистической траектории. Для того, чтобы их сбивать, нужны, например, зенитно-ракетные комплексы Patriot (у Украины есть только два дивизиона).

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Оникс — это противокорабельные ракеты, которые россияне запускают с берегового комплекса Бастион с территории оккупированного Крыма. Они сначала летят на большой высоте со скоростью — более 3000 км/ч. А при заходе на цель опускаются до 10−15 метров.

«Очень низко над поверхностью воды. В этом случае они [россияне] используют их по наземным целям, по морскому побережью — Одесса, Николаев. Таким образом трудно сбивать то, что летит очень низко. Его обнаружить трудно, не то что сбить», — пояснил Игнат.

В ночь на 20 июля Россия осуществила новую массированную атаку на Украину. Больше всего под удар попал юг: в Николаеве — атака на жилые дома и 19 раненых, в том числе пятеро детей; в Одессе — повреждены дома и четверо пострадавших. Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.

