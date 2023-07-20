В Украине масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о взлете потенциального носителя Кинжалов (обновлено) 20 июля, 18:56 По состоянию на 19:00, тревога объявлена во всех областях (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждают о взлете истребителя МиГ-31К, который может быть потенциальным носителем ракет Кинжал.

Обновлено 19:12. В Воздушных силах сообщили о посадке истребителя МиГ-31К. По всей территории Украины начались отбои воздушных тревог.

По состоянию на 19:00, тревога объявлена во всех областях.

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Карта воздушных тревог / Фото: Скриншот Alerts.in.ua/

В командовании Воздушных сил сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Этот самолет может запускать гиперзвуковые ракеты Кинжал.

В ночь на 20 июля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды». В результате атаки погибли три человека.