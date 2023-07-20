Погибли супруги. Возросло количество жертв ночной атаки РФ на Николаев 20 июля, 17:34 Поврежденный дом в Николаеве (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

В Николаеве количество погибших в результате ночного ракетного удара россиян по жилым домам увеличилось до двух — погибли супруги.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил начальник Национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

Он заявил, что из-под завалов разрушенного дома достали тело жены погибшего мужчины, тело которого нашли утром.

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Шайхет рассказал, что на месте поврежденного дома продолжают поисковые работы.

Также полиция на местах попаданий документирует последствия ночного удара.

В ночь на 20 июля Россия осуществила новую массированную атаку на Украину. Больше всего под удар попал юг. В Николаеве — атака на жилые дома и 19 раненых, в том числе пятеро детей. В Одессе — повреждены дома и четверо пострадавших. В общем Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.