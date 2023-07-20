«Выстоим против ударов российского зла». Зеленский отреагировал на атаки России по Одессе и Николаеву 20 июля, 11:53 Пожар после удара РФ по Одессе (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В четверг, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки России по Одессе и Николаеву.

«Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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По словам президента, «нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить».

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо.

«Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местной власти, волонтерам… всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора! Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни!» — сказал он.

Глава государства заявил, что все вместе мы пройдем это страшное время.

«И выстоим против ударов российского зла», — добавил он.

В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды».

В центре Николаева частично разрушен трехэтажный жилой дом, пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы (в том числе пять детей).

В Одессе ракетный удар разрушил админздание в центре города. В результате атаки погиб охранник, пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

