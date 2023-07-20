Данилов о «красных линиях» Путина: Украина свила веревку, на которой повесит имперский труп 20 июля, 16:31 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из всех «красных линий», о которых говорит российский диктатор Владимир Путин, Украина «свила веревку, на которой повесит российский имперский труп».

Данилов подчеркнул, что ответ на российские удары по мирным городам должен быть один — Силы обороны должны наносить удары по российским оккупантам на территории Украины.

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«Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один — это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все „красные линии“ Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп», — заявил он.

По его словам, оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов: «Не только от армии дронов, но и от флота дронов».

Отдельно Данилов обратился к одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ. Секретарь СНБО отметил, что их «ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу «русский мир» и это стоило много крови.

Россияне атакуют Одессу и Николаев третью ночь подряд. Накануне они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

В результате последней атаки в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших. В Николаеве — 19 раненых. В городах есть многочисленные разрушения. Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.