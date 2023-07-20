«Варварские поступки». В ЕС заявили, что удары РФ по Одесскому порту приведут к продовольственному кризису в мире

20 июля, 12:01
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Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Удары по портовой инфраструктуре, которые Россия наносит третью ночь подряд, и сознательное уничтожение страной-агрессором запасов зерна для экспорта являются варварскими поступками, которые приведут к масштабному продовольственному кризису в мире.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает Укринформ.

«Что мы уже знаем — это то, что такие действия создадут большой, огромный продовольственный кризис в мире. Это зерно не только блокируется на складах, но уничтожается. Это означает, что будет нехватка продовольствия, нехватка зерна в мире», — заявил он.

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Боррель отреагировал на уничтожение Россией более 60 тыс. тонн зерна в результате обстрела портов, отметив, что россияне не только вышли из зерновой сделки, но и сожгли зерно, которое было предназначено для экспорта.

Высокий представитель ЕС отметил, что такие варварские действия России будут учтены во время Совета ЕС.

По его словам, европейские министры обсудят, каким образом продолжать поддержку Украины, включая введение долгосрочных обязательств и гарантий в сфере безопасности от ЕС.

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«Это означает увеличение ресурсов Европейского фонда мира. Мы представили план с целью обеспечить финансовую помощь для Украины на последующие годы, с важным объемом денег — я надеюсь, министры поддерживают его… очевидно, что мы должны больше приобщиться к (помощи для, — ред.) Украины и иметь стабильные инструменты. Потому что Украина будет нуждаться в поддержке не только месяц от месяца, но в долгой перспективе, путем продолжающейся и структурированной помощи», — подчеркнул Боррель.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присоединится к обсуждениям в режиме телеконференции.

Ночью 20 июля российские оккупанты атаковали южные регионы Украины. Под ударом российских ракет оказались Одесса и Николаев — порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

В целом Россия выпустила 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

В результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Известно о гибели одного человека.

В результате удара по Николаеву пострадали 19 человек, среди них пять детей. За медицинской помощью обратились восемь человек — госпитализированы двое, среди них ребенок.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Евросоюз Одесский порт Жозеп Боррель Война России против Украины Продовольственный кризис

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