Цели ракетных атак России изменились. Что происходит 20 июля, 19:11 NV Премиум

Российская Федерация сосредотачивается на обстрелах портовой инфраструктуры Украины. Об этом свидетельствует география последних ракетных атак

І, на жаль, у тій же логіці події найімовірніше розгортатимуться найближчими тижнями. Частина ЗМІ встигла заявити, що це є реакцією Кремля на провал зернової угоди. Точніше — небажання України та країн Європи йти на реалізацію додаткових російських вимог, які включали роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса, виведення з-під санкцій низки російських банків.

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Справді, зміна географії обстрілів пов’язана з тим, що зерновий коридор не працює. І агресор може знищувати портову інфраструктуру, не звертаючи увагу на звинувачення у порушенні «щойно підписаних» домовленостей.

Але, насправді, логіка таких атак може бути дещо ширшою. І бути пов’язаною, як із доходами самої РФ у майбутньому, так і з розмовами про «заморожування конфлікту». Спробуймо розібратися разом.

Зернова угода як вона є

Для початку варто зрозуміти, що дала «зернова угода» її учасникам.

Для України:

— У 2022 році стояло питання про можливість проведення посівної у 2023-му. Зерно було, а місця для збереження нового врожаю ні.

— Експорт зерна одне із найважливіших джерел зовнішньоторговельних надходжень. За великим рахунком, зерно стало одним із ключових українських експортних продуктів.

— Робота портів, залізниці - це зайнятість (і доходи) для достатньо великої кількості громадян України.

— Нарешті, діюча зернова угода створювала нехай слабкі, але додаткові обмеження щодо можливості Росією обстрілювати портові міста України.

Для Росії важливим була не тільки і не так сама угода, як додаткові умови її реалізації, гарантовані США та країнами Євросоюзу.

Короткий список «російських бонусів» можна сформулювати так: