Россия дронами ударила по Сумах, попав в оздоровительное учреждение. Был пожар, ранена медсестра 20 июля, 08:50 Уничтожен иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 20 июля, атаковали Сумы тремя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Есть попадания.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

РФ атаковала город около 01:30. Силы противовоздушной обороны сбили один дрон, еще один — подбили. Третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения — там начался пожар.

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«На месте происшествия бригада скорой медицинской помощи оказала помощь медсестре заведения», — рассказали в ОВА.

По состоянию на утро огонь уже погасили, на месте атаки работают сотрудники ГСЧС и полиции.

В ночь на 20 июля Россия осуществила новую массированную атаку на Украину. Больше всего под удар попал юг: в Николаеве — атака на жилые дома и 19 раненых, в том числе пятеро детей; в Одессе — повреждены дома и четверо пострадавших. Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.