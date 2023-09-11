«Вышки Буданова», успех под Донецком и ATACMS от Байдена 11 сентября, 18:17

Чем жила страна 11 сентября 2023 года

● «Вышки Бойко» стали «вышками Буданова». Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море (находятся примерно между островом Змеиный и Тарханкутом). Об этом рассказало ГУР Минобороны, которое продемонстрировало, как спецназовцы проводили уникальную тайную операцию.

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Бойцы ГУР вернули под контроль буровые платформы Петро Годовалець и Україна, а также СПБУ Таврида и СПБУ Сиваш. Во время полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств радиолокационных станций. С помощью них мониторили ситуацию во всем Черном море.

● Неожиданный успех ВСУ под Донецком. Силы обороны Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Об этом рассказала Анна Маляр, заместитель министра обороны. Авдеевка — это фактически северный пригород Донецка, а Опытное расположено еще ближе к этому оккупированному админцентру Донецкой области.

Маляр добавила, что ситуация в Опытном «очень изменчива»: российские оккупанты пытались окружить Авдеевку, но Силы обороны не дают им этого сделать.

● Вчера начальник Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш сообщил, что украинским военным удалось провести успешную операцию к югу от Авдеевки и зайти в село Опытное. Он пояснил, что «враг немного проспал этоюжное направление», — российские оккупанты не ждали оттуда наступления.

● Продвижение под Бахмутом. ВСУ в течение прошлой недели освободили 2 кв км на Бахмутском направлении (в районе Клещеевки и Андреевки), сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, за время наступательной кампании под Бахмутом освобождено уже 49 кв. км территории.

● Россияне готовы бежать? Если Силы обороны Украины нажмут на россиян на юге страны, то оккупанты сбегут оттуда сами. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Economist. Глава государства отметил, что даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет большое значение. «Сейчас у нас есть движение. Это важно», — подчеркнул он.

По словам президента, после больших начальных потерь и поспешно адаптированной тактики ВСУ смогли прорвали первую из трех основных оборонительных линий страны-агрессора России в Запорожской области. В то же время Зеленский подчеркнул, что большой прорыв еще впереди.

● Цена имеет значение. А еще Владимир Зеленский, комментируя высказывания и публикации о «медленном» контрнаступлении ВСУ, заявил, что отвоевание территорий должно быть сбалансировано с сохранением как можно большего количества жизней. По его словам, Украина потеряла бы «тысячи людей», если бы прислушалась к совету направить туда — на острие наступления — больше войск. Это не та война, где «лидер страны говорит, что цена не имеет значения».

● Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что разговаривает с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным несколько раз в неделю.

Кстати, Марк Милли предположил, что у ВСУ, вероятно, осталось от 30 до 45 дней пригодной для боев погоды.

● Наступление продолжится и зимой. Хотя погодные условия действительно будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному завершению, констатируют аналитики Института изучения войны в ответ на ряд прогнозов относительно боевых действий осенью и зимой. Об этом говорится в новой сводке ISW.

«Зимой по всей Украине бывает сильный мороз, что делает землю более благоприятной для механизированных маневров, и официальные представители Украины регулярно выражали заинтересованность в использовании этих погодных условий зимой 2022−2023 годов», — напомнили в ISW.

● Война будет продолжаться до тех пор… Президент Украины отверг идею компромисса с российским диктатором и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, «пока Россия будет находиться на территории Украины». Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Economist, объяснив: соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным. По словам украинского лидера, у Путина есть привычка создавать «замороженные конфликты» на границах России, например, в Грузии, но не ради самоцели, а потому, что его цель — «восстановить Советский Союз».

Смысла говорить с Кремлем действительно нет, потому что:

● «Предпосылок для возобновления переговоров с Украиной как не было, так и нет, — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, — Киеву придется начинать переговоры с РФ с признания реалий, появившихся с марта 2022 года».

● Террор как госполитика Кремля. Специальный докладчик ООН по вопросам применения пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам. По словам спецдокладчика, пытки украинских военнопленных и гражданских заложников были настолько массовыми, что, безусловно, свидетельствуют о государственной политике РФ в отношении Украины, направленной на террор и запугивание.

● Владимир Зеленский видит изменение настроений среди некоторых международных партнеров и убежден: если они не помогут победить в полномасштабной войне Украине, то «помогут России».

● Байден готовит ATACMS для ВСУ. Президент США Джо Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS (радиус действия до 300 км, вес боевой части до 560 кг), сообщила Financial Times со ссылкой на источники. «Решение может быть принято в ближайшее время», — сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

FT отметила, что президент США столкнулся с давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, от него требуют одобрить передачу Украине ракет ATACMS.

● Еще 40 Мардеров. Правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. Так, в целом Силы обороны будут иметь 80 единиц таких БМП.

Заказ на двузначную сумму в миллионы евро поступил в августе 2023-го. Начать предоставление БМП планируют уже в этом году. В концерне объяснили, что могут передавать по 10 бронетранспортеров в месяц.

● Через день два диктатора будут договариваться об оружии. «Вождь» Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Путиным в российском Владивостоке 13 сентября. Об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN.

По словам высокопоставленного чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын 11 сентября отправился из Пхеньяна на частном поезде во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там и может состояться встреча диктаторов.Она пройдет на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

● В Кремле подтвердили, что Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит страну-агрессора.

● Иран хочет отдать Путину ракеты? Директор израильской внешней разведки Моссад Давид Барнеа заявил, что Иран намерен поставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к шахедам. Об этом сообщила Times of Israel.

По словам Барнеа, попытки Ирана поставить России ракеты во время войны были пресечены, однако он не уточнил детали. «У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны и другие соглашения», — сказал он.

Барнеа выразил опасения, что взамен РФ передаст иранцам то, чего им не хватает: «Современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир, а возможно, и наше существование здесь».

● Кремль готовит очередную «большую могилизацию». Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в России и на временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тыс. человек.

У британской разведки — похожая информация:

● В России планируют набрать в армию 420 тыс. контрактников до конца 2023 года, что негативно отразится на рабочей силе в различных необоронных отраслях РФ. Об этом сообщили в разведке Минобороны Британии.

3 сентября 2023 года заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас в армию РФ набрано уже 280 тыс. человек. Однако эти данные невозможно проверить независимо, отмечает британская разведка.

● Минус 580 оккупантов и 6 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 269 210 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4560 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 8767 (+12), артсистем — 5839 (+28), РСЗО — 760 (+0), средств ПВО — 512 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35) и многое другое.

● Проблема с РФ и Китаем. Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20, который состоялся 9−10 сентября в Нью-Дели, царило согласие по установлению в Украине справедливого мира. «Мы также обсуждали жестокую и неправомерную войну России в Украине. И в зале царило надлежащее согласие относительно необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность», — отметил президент США.

Отвечая на вопрос, почему Россия не была названа страной-агрессором в финальной декларации государств G20 и не является ли этот вопрос сложным в отношениях с Глобальным Югом, Байден отметил: «Это не является проблемой Глобального Юга». «Это проблема с Россией, которая присутствовала [на саммите], и с Китаем», — подчеркнул он.

G20 на саммите приняла согласованную декларацию, в которой не было осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но прозвучал призыв ко всем государствам «воздерживаться от захвата территорий силой».

И напоследок:

● Евросоюз осуждает проведение так называемых «выборов» во временно оккупированном Крыму, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

«Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, которые были осуждены в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года», — говорится в документе ЕС.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.