ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 28 артсистем россиян
ВСУ за сутки уничтожили шесть танков россиян (Фото:Минобороны Украины)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 11 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 269 210 (+580) чел,
- танков — 4560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8767 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5839 (+28) ед,
- РСЗО — 760 (+0) ед,
- средств ПВО — 512 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей/катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32), ед,
- специальной техники — 877 (+5).
Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.