ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 28 артсистем россиян

11 сентября, 09:15
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ВСУ за сутки уничтожили шесть танков россиян (Фото:Минобороны Украины)

ВСУ за сутки уничтожили шесть танков россиян (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 11 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 269 210 (+580) чел,
  • танков — 4560 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8767 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5839 (+28) ед,
  • РСЗО — 760 (+0) ед,
  • средств ПВО — 512 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4628 (+35),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей/катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8370 (+32), ед,
  • специальной техники — 877 (+5).

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Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери российские потери потери врага силы обороны

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