ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 28 артсистем россиян 11 сентября, 09:15 ВСУ за сутки уничтожили шесть танков россиян (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 269 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 11 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 269 210 ( +580) чел,



+580) чел, танков — 4560 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 8767 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5839 ( +28) ед,

+28) ед, РСЗО — 760 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 512 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4628 ( +35),

+35), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8370 ( +32), ед,

+32), ед, специальной техники — 877 ( +5).

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

