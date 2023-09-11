Ким Чен Ын и Путин могут встретиться 13 сентября, глава КНДР уже на пути в Россию — СМИ 11 сентября, 10:58 Ким Чен Ын и Владимир Путин во время встречи во Владивостоке в 2019 году (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По словам высокопоставленного чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын в понедельник, 11 сентября, отправился из Пхеньяна на частном поезде во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там и может состояться встреча диктаторов.

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Она пройдет на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

КНДР одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с Путиным.

В конце июля глава Минобороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил: КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.