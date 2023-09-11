Ким Чен Ын и Путин могут встретиться 13 сентября, глава КНДР уже на пути в Россию — СМИ

11 сентября, 10:58
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Ким Чен Ын и Владимир Путин во время встречи во Владивостоке в 2019 году (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Ким Чен Ын и Владимир Путин во время встречи во Владивостоке в 2019 году (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По словам высокопоставленного чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын в понедельник, 11 сентября, отправился из Пхеньяна на частном поезде во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там и может состояться встреча диктаторов.

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Она пройдет на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

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КНДР одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с Путиным.

В конце июля глава Минобороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил: КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Оружие КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Владивосток Война России против Украины

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