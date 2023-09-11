Россия планирует мобилизовать до 700 тысяч человек в ближайшее время — Генштаб

11 сентября, 08:37
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ВСУ за сутки нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

ВСУ за сутки нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в понедельник, 11 сентября, сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • за сутки произошло 30 боевых столкновений;
  • россияне нанесли пять ракетных и 87 авиационных ударов, осуществили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам;
  • оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были сбиты средствами ПВО;
  • под артиллерийским огнем врага оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
  • на Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты продолжают удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;
  • на Бахмутском направлении украинские военные имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ имеют инициативу, сдерживают врага и проводят штурмовые действия;
  • украинские защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток противник совершил около 20 безрезультатных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций;
  • на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступать, наносят армии РФ значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;
  • на Херсонском направлении украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника;
  • оккупанты хотят мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек. И еще 40 тысяч человек — из Чеченской республики, которых, вероятно, будут использовать как «заградительные отряды» позади российских войск;
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;
  • ракетные войска поразили восемь артиллерийских средств врага.

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Ранее Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют врага с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Авдеевка Марьинка Херсонская область Бахмут Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ Временно оккупированные территории силы обороны Клещиевка

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