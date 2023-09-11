Россия планирует мобилизовать до 700 тысяч человек в ближайшее время — Генштаб 11 сентября, 08:37 ВСУ за сутки нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в понедельник, 11 сентября, сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки произошло 30 боевых столкновений;



россияне нанесли пять ракетных и 87 авиационных ударов, осуществили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам;



оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были сбиты средствами ПВО;



под артиллерийским огнем врага оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;



на Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты продолжают удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;

на Бахмутском направлении украинские военные имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ имеют инициативу, сдерживают врага и проводят штурмовые действия;



украинские защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток противник совершил около 20 безрезультатных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций;



на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступать, наносят армии РФ значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;



на Херсонском направлении украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника;



оккупанты хотят мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек. И еще 40 тысяч человек — из Чеченской республики, которых, вероятно, будут использовать как « заградительные отряды» позади российских войск;



заградительные отряды» позади российских войск; авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;

ракетные войска поразили восемь артиллерийских средств врага.

Видео дня

Ранее Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют врага с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.