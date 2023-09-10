Оккупанты подвергали пыткам 90% украинских военнопленных — ООН 10 сентября, 23:36 Пытки украинских военнопленных и гражданских заложников были настолько массовыми, что, безусловно, свидетельствуют о государственной политике РФ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Специальный докладчик ООН по вопросам применения пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на ее пресс-конференцию в Киеве.

По словам спецдокладчика, пытки украинских военнопленных и гражданских заложников были настолько массовыми, что, безусловно, свидетельствуют о государственной политике РФ в отношении Украины, направленной на террор и запугивание.

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«Это не случайные проявления или отдельные отклонения, это часть государственной политики, направленной на запугивание, нагнетание террора или принуждение к признаниям», — сказала Эдвардс.

По свидетельствам украинских военных, вернувшихся из российского плена, их товарищи умирали от побоев или из-за плохих условий содержания.

Эдвардс сообщила, что в течение года, с тех пор как она получила мандат от ООН, не менее семи раз обращалась к властям РФ в связи со случаями пыток, но ответа ни разу не получила.

Она считает, что отказ российских властей расследовать сообщения о пытках практически означает одобрение их применения.

По обнародованной информации спецдокладчика ООН, Украина открыла в связи со случаями пыток около 103 тысяч уголовных производств.