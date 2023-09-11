Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 40 БМП Marder

11 сентября, 13:52
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БМП Marder (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

БМП Marder (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Правительство Германии поручило оружейной компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. Так, в целом Силы обороны будут иметь 80 единиц таких БМП.

Об этом говорится на сайте концерна.

Заказ на двузначную сумму в миллионы евро поступил в августе 2023-го. Начать предоставление БМП планируют уже в этом году.

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На двух заводах Rheinmetall активно готовят и ремонтируют машины, чтобы стартовали поставки. В концерне говорят, что могут передавать по 10 бронетранспортеров в месяц.

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В конце марта Берлин передал Киеву первые 40 Marder, 20 из которых со складов концерна, еще столько же — со складов Бундесвера. Германия уже передала Украине несколько партий танков Leopard 1 и планирует в следующем году утроить закупку боеприпасов, пополнив свои запасы.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Германия Rheinmetall Война России против Украины БМП Marder

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