Это уникальный случай. Как удалось вернуть «вышки Бойко» 11 сентября, 16:04 NV Премиум

Возвращение под наш контроль «вышек Бойко» —это действительно уникальная операция, если говорим о тех условиях, в которых она происходила, потому что это — открытое море

Військове значення «вишок Бойка» ось у чому. Це фактично були стаціонарні об'єкти, що могли використовуватися російськими окупантами за різними призначеннями. Починаючи від самого простого — як майданчики для контролю саме цього сектору в Чорному морі, розміщення там відповідного розвідувального обладнання, обладнання зв’язку, навіть комплексів протиповітряної оборони малого радіусу дії — хоча б говорити про підрозділ з ПЗРК, — і це вже є такий собі локальний майданчик ППО, ну і дійсно іншого обладнання. А також могли використовуватись для первинної концентрації груп диверсійно-розвідувального типу для висадки, ну наприклад, десь на причорноморському узбережжі — або Одеській, або Миколаївській області і так далі.

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Повернення під контроль «вишок Бойка» — це дійсно унікальна операція, якщо ми говоримо про ті умови, в яких вона відбувалася, бо це — відкрите море.