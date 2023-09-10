Байден близок к решению о поставках Украине ракет ATACMS — FT

10 сентября, 17:38
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Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Президент США Джо Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Решение может быть принято в ближайшее время», — сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

Издание отмечает, что президент США столкнулся с давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, от него требуют одобрить передачу Украине ракет ATACMS.

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Также в Financial Times отметили, что поставки ракет ATACMS вписываются в схему военной поддержки Украины от США. Однако Вашингтон не стал предоставлять Киеву все, что он хотел, а принимал решение, исходя из собственной оценки военных потребностей в данное время.

Ранее издание ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США, вероятно, добавят в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Инфографика: NV

12 июля президент Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.

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25 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что Байден все еще не дал однозначного ответа относительно поставок Украине ракет ATACMS.

6 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Ракеты Военная помощь Украина-США Война России против Украины ATACMS ракеты

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