ВСУ в течение прошлой недели освободили два квадратных километра на Бахмутском направлении — Минобороны Украины 11 сентября, 09:08 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили два квадратных километра на Бахмутском направлении, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 11 сентября.

«За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около двух квадратных километров», — сказала она во время включения из Military Media Center.

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По ее словам, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 квадратных километра территории.

Маляр рассказала, что Силы обороны имели успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

«На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки», — сказала она.

Заместитель министра добавила, что там мы вытесняли противника с занимаемых позиций и там есть у нас определенные продвижения вперед.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.