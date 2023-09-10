Если мы надавим на оккупантов с юга, они убегут сами — Зеленский

10 сентября, 23:03
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Силы обороны Украины надавят на россиян на юге страны, то оккупанты убегут оттуда сами.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist.

Глава государства отметил, что даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет большое значение.

«Сейчас у нас есть движение. Это важно», — подчеркнул президент.

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По его словам, после больших начальных потерь и поспешно адаптированной тактики ВСУ смогли прорвали первую из трех основных оборонительных линий страны-агрессора России в Запорожской области. В то же время Зеленский подчеркнул, что большой прорыв еще впереди.

«Если мы надавим на них с юга, они побегут», — подчеркнул Зеленский.

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10 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области, вытесняют врага с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

22 августа в Минобороны Украины сообщили, что бойцы зашли в Роботино Запорожской области, а на следующий день там установили сине-желтый флаг.

28 августа Минобороны подтвердило освобождение Роботино. Оттуда эвакуировали всех гражданских.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Юг Украины Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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