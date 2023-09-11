ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки — Минобороны 11 сентября, 08:29 Военные ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в понедельник, 11 сентября.



«Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта», — заявила она.

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Опытное расположено в Покровском районе Донецкой области. Земли села граничат на севере с Авдеевкой, а на юге — с Донецким международным аэропортом.



Фото: DeepState

По словам Маляр, в течение недели ВСУ также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Сейчас военные закрепляются в тех районах.

Фото: DeepState

На Бахмутском направлении украинские войска имели «определенный успех» в районе Клещиевки и Андреевки. Там они вытесняли российских оккупантов и продвинулись вперед. ВСУ освбодили еще 2 кв. км — всего с начала наступления 49 кв. км.



Украинские военные продолжают наступление и на юге Украины. Они продвинулись еще на 1,5 км на Таврическом направлении и имеют успех в районе южнее от освобожденного Работино.

