Новая ракета украинцев. Какие цели сможет поражать Украина и с чего стоит начать 31 августа, 18:00 NV Премиум

Мы способны сделать такое сами. Кроме того, я же не исключаю, что здесь была прямая помощь наших союзников

Тактика уничтожать российские самолеты на их аэродромах — это способ, который мы обсуждали, наверное, уже более года: если мы не можем доставать их в воздухе самолетами, потому что имеем не тот уровень оборудования и вооружения, то можно доставать их на аэродромах. И все, кстати, началось с Чернобаевки, где вертолеты российские глушили как рыбу более 20 раз. То есть нужно наносить удары по российской авиации на ее собственных аэродромах, и, кстати, нам это пока удавалось достаточно успешно.

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Хотя без внимания все еще остаются аэродромы российской тактической авиации — фронтовой авиации — вдоль границ Украины. Может, потому, что пока количества дронов и других средств поражения у нас немного недостаточно для того, чтобы работать по фронтовым аэродромам, с которых стартуют штурмовики, вертолеты ударные, которые пробуют кошмарить нашу передовую, и те бомбардировщики, сбрасывающие 1500 килограммовые бомбы.

Так что нас интересуют аэродромы, работающие против нашего наступления. Сейчас эти аэродромы надо четко определить и