Руководство РФ ответит. В ЕС осудили российские «выборы» на оккупированных территориях Украины 11 сентября, 15:18 На оккупированных украинских территориях проходят российские «выборы» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Европейский Союз осуждает проведение так называемых "выборов" во временно оккупированном Крыму, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

«Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, которые были осуждены в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года», — говорится в заявлении.



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В заявлении отмечается, что такие действия являются еще одним нарушением международного права, включая Устав ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



Боррель отметил, что Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение «выборов», ни их результаты, а политическое руководство России и люди, которые причастны к их организации, понесут за это ответственность.



Представитель ЕС указал, что незаконные «выборы» состоялись в условиях принудительной выдачи российских паспортов, депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинского народа со стороны России и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях.



Европейский Союз высоко оценил мужество жителей Украины, которые выступили против фиктивного голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации.



Кроме того, Борель добавил, что Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

31 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что на всех, кто поддерживает фиктивные российские выборы на оккупированных территориях Украины, в том числе и на так называемых «международных наблюдателей», могут быть наложены санкции и визовые ограничения.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе людей для участия в «голосовании» на псевдовыборах искали на пляжах.