Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия будет находиться на территории Украины — Зеленский 11 сентября, 07:49 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard через REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею компромисса с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, «пока Россия будет находиться на территории Украины».

В интервью The Economist Зеленский заявил, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

По словам Зеленского, у Путина есть привычка создавать «замороженные конфликты» на границах России, например, в Грузии, но не ради самоцели, а потому, что его цель — «восстановить Советский Союз».

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Президент заявил, что те, кто предпочитает разговаривать с человеком в Кремле, «обманывают себя», подобно западным лидерам, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году.

«Ошибка заключается не в дипломатии. Ошибка заключается в дипломатии с Путиным. Он ведет переговоры только с самим собой», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.



Президент Украины заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.