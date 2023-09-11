Остановит ли зима контрнаступление ВСУ и какие проблемы становятся все более распространенными в армии РФ — оценка ISW 11 сентября, 08:01 Военнослужащий 47-й бригады ВСУ Магура в БМП M2 Bradley, Запорожская область (Фото:REUTERS/Stringer)

Хотя погодные условия действительно будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному завершению, констатируют аналитики Института изучения войны в ответ на ряд прогнозов относительно боевых действий осенью и зимой.

Об этом идет речь в новой сводке ISW.

В течение 10 сентября ВСУ продолжили продвижение на юг от села Работино в Запорожской области и в районе Бахмута. Геолоцированные кадры, опубликованные 10 сентября, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на восток от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова). Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Работино (12 км к югу от Орехова) и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километров территории. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что ВСУ достигли успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) Донецкой области.

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Аналитики ISW также комментируют заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины КириллаБуданова, который заявил, что ВСУ будут продолжать контрнаступательные действия до конца 2023 года даже несмотря на приход осени и зимы, а холодная и влажная погода действительно повлияет на активные боевые действия, но не прекратит их, как это было в первые полтора года войны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предположил отметил, что ВСУ, вероятно, осталось от 30 до 45 дней пригодной к боям погоды. Эксперты ISW констатируют, что сезонные проливные дожди и грязь поздней осенью замедлят возможности передвижения по почве для обеих сторон, а низкие температуры создадут различные логистические проблемы. Однако начало такой сезонной погоды в Украине может меняться. И хотя погодные условия будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному завершению, убеждены авторы отчета. «Зимой по всей Украине бывает сильный мороз, что делает землю более благоприятной для механизированных маневров, и официальные представители Украины регулярно выражали заинтересованность в использовании этих погодных условий зимой 2022−2023 годов», — напомнили в ISW.

Аналитики обратили внимание и на сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин, уволенный с должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России после мятежа ЧВК Вагнера, стал председателем Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ. Несколько локальных и мелких российских СМИ сообщили, что теперь Суровикин будет отвечать за надзор за функционированием объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ. В то же время крупные и ведущие российские СМИ не сообщили о новом назначении Суровикина и вообще не упоминали о нем после того, как 23 августа Владимир Путин уволил его с должности командующего ВКС.

Российские оккупационные формирования продолжают подробно описывать постоянные проблемы, которые препятствуют операциям РФ на линии фронта. В частности российская неонацистская ультраправая военная группировка Русич, которая называет себя «диверсионно-штурмовой разведывательной группой», обнародовала перечень жалоб, в котором указала на такие проблемы российских войск:

недостаточные возможности для ведения контрбатарейной борьбы у россиян: мол, ее дальность и точность уступают украинским возможностям, а российские войска имеют недостаточно снарядов лазерного наведения Краснополь и БПЛА, чтобы управлять ими;

российская реактивная система залпового огня ( РСЗО) Торнадо-С менее устойчива к радиоэлектронной борьбе ( РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS;

РСЗО) Торнадо-С менее устойчива к радиоэлектронной борьбе РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS; проблемы связи: оккупантам приходится покупать собственные средства коммуникации, что затрудняет связь между различными подразделениями, использующими разные модели технологий;

слишком долгая эвакуация раненых или ее отсутствие, что вынуждает часть российский военных отказываться от выполнения боевых задач.

Комментируя эти жалобы, аналитики ISW признают, что группа Русич может сталкиваться с такими проблемами чаще, чем российские войска, поскольку является небольшим и нерегулярным формированием. В то же время ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения также озвучивают подобные проблемы с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией.

