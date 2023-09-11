Россия хочет призвать в армию более 400 тысяч контрактников, что негативно повлияет на экономику — британская разведка

11 сентября, 10:47
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Российские военные (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)

Российские военные (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)

По данным британской разведки, в России планируют набрать в армию 420 тысяч контрактников до конца 2023 года, что негативно отразится на рабочей силе в различных необоронных отраслях РФ.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Британии.

3 сентября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас в армию РФ набрано уже 280 тысяч человек. Однако эти данные невозможно проверить независимо, отмечает британская разведка.

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По данным ведомства, призыв в армию продолжает негативно влиять на рабочую силу РФ в ее промышленности. Институт экономической политики Егора Гайдара обнаружил, что нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле этого года, что на 7% выше, чем в апреле.

В отличие от призыва на военную службу в других сферах, в ИТ-секторе Россия предприняла шаги к сохранению своей рабочей силы. Это может указывать на острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-специалистов покинули страну-агрессора в прошлом году. Это равно 10% рабочей силы ИТ-сектора.

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В частности, 4 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении призывного возраста для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

Это означает, что мобилизация и призыв в армию в России усилили дефицит рабочей силы в необоронном секторе. Перед президентскими выборами в России, которые запланированы на март 2024 года, власти РФ, вероятно, постараются избежать дальнейших мобилизаций.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Мобилизация Армия России Экономика РФ Война России против Украины мобилизация в России

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