На саммите G20 все поддерживали идею справедливого мира в Украине — Байден 11 сентября, 07:44 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20, который состоялся 9−10 сентября в Нью-Дели, царило согласие по установлению в Украине справедливого мира.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы также обсуждали жестокую и неправомерную войну России в Украине. И в зале царило надлежащее согласие относительно необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность», — отметил президент США.



Видео дня

Отвечая на вопрос, почему Россия не была названа страной-агрессором в финальной декларации государств G20 и не является ли этот вопрос сложным в отношениях с Глобальным Югом, Байден отметил: «Это не является проблемой Глобального Юга».

«Это проблема с Россией, которая присутствовала (на саммите — ред.), и с Китаем», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита G20 Россия оказалась в изоляции, а финальная декларация не стала дипломатической победой Москвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает успешной финальную декларацию саммита G20. Он указал на важность того, что в декларации отмечается «территориальная целостность» всех стран.

Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем приняли участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

В тексте декларации указано следующее:

все государства должны « принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;

принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»; представители G20 приветствуют « актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».

актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине». угрозы или применение ядерного оружия « недопустимы».

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал обнародованную декларацию и поблагодарил те страны, которые включили в текст «сильные формулировки» по Украине. По мнению спикера МИД, G20 «нечем гордиться» в окончательном коммюнике по вопросу агрессии России против Украины.