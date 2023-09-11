«Необходимо снижать риски». Зеленский ответил на высказывания о «медленном» контрнаступлении ВСУ 11 сентября, 08:31 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывания и публикации о «медленном» контрнаступлении ВСУ, заявил, что отвоевание территорий должно быть сбалансировано с сохранением как можно большего числа жизней.

В интервью The Economist Зеленский заявил, что военным необходимо снижать риски: проводить разведку, использовать беспилотники, избегать прямых столкновений.

По его словам, Украина потеряла бы «тысячи людей», если бы последовала совету направить туда больше войск. Это не та война, где «лидер страны говорит, что цена не имеет значения».

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Глава государства добавил, что победа не придет «завтра или послезавтра», но это не какая-то фантастическая мечта.

Зеленский заявил, что российская армия теряет «много людей» и перебрасывает свои резервы, чтобы остановить украинское наступление.

«Это означает, что они проигрывают», — сказал он.



Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

