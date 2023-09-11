Украина вернула под контроль «вышки Бойко», оккупированные Россией в 2014 году. ГУР показало операцию возле Крыма 11 сентября, 11:55 ГУР показало кадры уникальной операции по возвращению одной из платформ «вышек Бойко» (Фото:Скриншот видео ГУР)

Украина вернула под контроль "вышки Бойко" — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. Об этом Главное управление разведки сообщило в понедельник, 11 сентября.

ГУР показало, как спецназовцы проводили уникальную секретную операцию.

Они вернули под контроль буровые платформы Петр Годовалец и Украина, а также СПБУ Таврида и СПБУ Сиваш. Во время полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств радиолокационных станций. С их помощью мониторили ситуацию во всем Черном море.



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«Мы не могли использовать большой десантный катер… Несмотря на волны, мы на резиновом катере пошли на эту самую вышку[…] Привлекались технические средства. Мы облетели все дроном: посмотрели на территорию, схематику самих платформ, вероятные направления, где могут стрелять мины», — рассказали бойцы.

Во время одной из фаз этой операции состоялся бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате вражеский самолет был поражен и вынужден был отступить.

Также бойцам удалось захватить трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС Неву, которая может отслеживать движение судов в Черном море.

«Вышки Бойко» Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В 2022-м Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам.

В конце августа 2023-го разведка Великобритании сообщала, что Россия и Украина ведут бои за «вышки Бойко» в Черном море.