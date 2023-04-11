Утечка разведданных из Пентагона: что известно на шестой день скандала — главное 11 апреля, 10:45 Считается, что «слитые» отчеты были подготовлены для руководства Пентагона (Фото:Lisa Ferdinando/DOD/defense.gov)

В США и во всем мире продолжает набирать обороты скандал вокруг "утечек" американских разведданных и отчетов Пентагона, касающихся как войны РФ против Украины, так и более широкого контекста отношений Вашингтона с его союзниками.

6 апреля внимание к «сливу» потенциально секретной информации привлекла первая публикация New York Times. С тех пор в самых влиятельных американских СМИ продолжают появляться многочисленные детали документов, распространенных в Сети на нескольких форумах еще в январе-марте 2023 года. Ряд стран мира, среди которых Израиль и Египет, были вынуждены отреагировать на озвученные в документах оценки, касающиеся их правительств, служб и планов.

Видео дня

Между тем США пытаются преодолеть последствия кризиса, ставшего крупнейшим за последние годы вероятным разоблачением методов и объемов работы американского разведсообщества. Подлинность опубликованных в Сети документов проверяют; Вашингтон прилагает усилия для их удаления из публичного пространства; известно, что по крайней мере некоторые документы были сфальсифицированы. США также контактируют со своими союзниками и партнерами, чтобы уладить последствия вероятных разоблачений.

В Госдепе США заверили, что «слив» документов Пентагона не помешает Америке обеспечивать Украину всеми видами необходимой помощи. В украинской разведке ранее заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ.

NV следит за новыми данными и последствиями «утечки» американских разведданных 11 апреля, на шестой день скандала.

10:46 Сотрудники ФСБ хвастались, что убедили разведку ОАЭ противостоять США и Великобритании — данные «сливов»

Как пишет Associated Press со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона, американская разведка в январе перехватила разговоры офицеров ФСБ, в котором российские силовики говорят об укреплении кооперации с Объединенными Арабскими Эмиратами. В документе идет речь о том, что российская спецслужба договорилась совместно с коллегами в Абу-Даби противодействовать американской и британской разведкам.

Составители документа считают, что ОАЭ хотят укрепить связи с Россией, чтобы диверсифицировать партнеров в разведке на фоне опасений по поводу выхода США из региона.

Власти Арабских Эмиратов назвали сведения о таком сотрудничестве категорически ложными.

10:27 Утечки содержат скептические оценки украинского контрнаступления со стороны США — WP

Согласно февральским оценкам американской разведки, которые содержатся в «слитых» в Сеть якобы секретных документах, США скорее скептически настроены относительно успеха будущего контрнаступления Украины, пишет The Washington Post. Вашингтон ожидает, что операция приведет к «скромным территориальным достижениям» и «значительно меньшим» результатам, чем начальные цели украинских военных, направленные на возвращение оккупированных Россией территорий. WP отмечает, что такая оценка в значительной степени идет вразрез с публичными заявлениями администрации Байдена и может «подбодрить критиков, которые считают, что Соединенные Штаты и НАТО должны сделать больше, чтобы способствовать урегулированию конфликта путем переговоров».



09:42 США пытаются успокоить союзников после утечки секретных документов — Politico

После масштабной утечки секретных документов Пентагона США пытаются успокоить растерянных союзников — от Европы и Украины до Ближнего Востока.

По словам одного из собеседников Politico, члены разведывательного альянса Пяти глаз — в него входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания — попросили США о брифингах, но пока не получили окончательного ответа.

В то же время, официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопросы: как секретная информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы данные удалили из социальных сетей.



08:45 Три цели Кремля. Почему «утечка» разведданных США может быть операцией Москвы и какова ее цель — аналитик

«Слив» американских разведданных и отчетов Пентагона вполне может быть информационно-психологической спецоперацией (ИПСО) России, убежден Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. Такое мнение он высказал в интервью Радио NV.

07:51 «Утечка» секретных документов из США: Израиль не принимал решений о поставках летального оружия в Украину — Нетаньяху

Комментируя данные в слитных секретных документах США о том, что Израиль якобы может предоставить летальное оружие Украине, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что не знает, на чем основываются эти сообщения.

«Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, системе воздушной тревоги и т. д. [Не было] решения о смертоносном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу помочь разрешить этот конфликт», — сказал он.

04:20 Египет планировал тайно поставлять ракеты в Россию — The Washington Post по материалам «утечки»

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси планировал тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на изображения секретных документов, опубликованные на серверах Discord. Согласно этой информации, поставки ракет в РФ в Египте обсуждали в феврале. Также рассматривалась возможность снабжения России артиллерийскими снарядами и порохом.

Комментируя запрос от издания, представитель МИД Египта сообщил, что «позиция страны изначально базируется на непричастности». Египет — один из самых давних союзников США на Ближнем Востоке.

00:16 США не знают, удалось ли остановить утечку секретных документов — Белый дом

В США не знают, удалось ли остановить утечку секретных документов Пентагона. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 10 апреля.

«Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, какой был мотив… Мы не знаем, что еще может быть там [в обнародованных документах]», — заявил Кирби. На вопрос о том, могут ли быть опубликованы новые секретные документы, представитель Белого дома сказал: «Мы не знаем. Мы действительно не знаем». По его словам, «нет никаких оправданий потому, что такие документы находятся в открытом доступе».