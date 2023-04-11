Секретные документы Пентагона мог слить в сеть человек, который хотел произвести впечатление на собеседников — AP 11 апреля, 16:11 Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

Секретные материалы Пентагона мог опубликовать в сети человек, который хотел произвести впечатление на собеседников в интернете.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на одного из пользователей чата, где впервые были опубликованы слитые документы Минобороны США.

Участник чата на условиях анонимности рассказал СМИ, что общался с пользователем, ответственным за публикацию документов в сети. По его словам, на Thug Shaker Central их публиковал человек с ником the O.G.

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«Мы не могли поверить в происходящее», — сказал собеседник СМИ.

По словам источника AP, the O.G похоже, не руководствовался идеологией или желанием разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в своей группе.

Пользователь чата заявил, что его основной мотивацией для общения со СМИ было желание «очистить репутацию» пользователя с ником Lucca. Именно публикации Lucca широко распространялись в Twitter и других социальных сетях.

Он добавил, что Lucca «просто ребенок», который «просто постоянно публиковал это, чтобы дразнить людей».

Он добавил, что у него есть копии «более сотни» страниц файлов.

«На тот случай, если the O.G. арестуют, я солью их все», — добавил собеседник СМИ.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена, отмечает издание.