Утечка документов Пентагона не помешает США продолжать поддержку Украины — Госдеп 10 апреля, 22:41 Ведант Пател (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Утечка документов Пентагона не помешает США продолжать предоставлять украинской стороне все виды необходимой помощи.

Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы собираемся продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой агрессии России столько времени, сколько потребуется, но я не собираюсь вдаваться в подробности по той же теме», — сказал он.

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Он добавил, что украинские власти будут самостоятельно планировать военные операции на фронте.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.