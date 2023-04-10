Утечка документов Пентагона не помешает США продолжать поддержку Украины — Госдеп

10 апреля, 22:41
Поделиться:
Ведант Пател (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Ведант Пател (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Утечка документов Пентагона не помешает США продолжать предоставлять украинской стороне все виды необходимой помощи.

Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы собираемся продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой агрессии России столько времени, сколько потребуется, но я не собираюсь вдаваться в подробности по той же теме», — сказал он.

Видео дня

Он добавил, что украинские власти будут самостоятельно планировать военные операции на фронте.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

Читайте также:

В Пентагоне произошла утечка секретных документов, в том числе и о войне в Украине (Фото:Tom Brenner/File Photo/Reuters) В Bellingcat предположили, что РФ не причастна к утечке секретных документов Пентагона

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Помощь Пентагон Утечка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X