Три цели Кремля. Почему «утечка» разведданных США может быть операцией Москвы и какова ее цель — аналитик 11 апреля, 08:45 NV Премиум Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

"Слив" американских разведданных и отчетов Пентагона с высокой долей вероятности может быть информационно-психологической спецоперацией (ИПСО) России, убежден Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

Такое мнение он высказал в интервью Радио NV, комментируя огласку истории об «утечке» американских данных, касающихся войны РФ против Украины и работы разведсообщества США.

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Коваленко напомнил, что на фоне войны «разведки со всех сторон сейчас действительно работают на грани своих возможностей и есть вероятность того, что какая-то информация может попасть в российские спецслужбы».

"Но если ты получишь информацию о контрнаступлении твоего противника, что ты будешь делать? Сразу отправлять в открытые источники, сливать ее? Нет. Ты эту информацию используешь для того, чтобы подготовить оборону, подготовить ловушку для войск во время контура наступления врага для того, чтобы окружить, - как любят российские маргинальные военкоры этот термин - «котел» сделать, — предположил Коваленко. — Итак, [гипотетически] берешь войска в окружение и наносишь репутационный удар этой армии, захватываешь пленных, уничтожаешь большое количество западной техники».