США не знают, удалось ли остановить утечку секретных документов — Белый дом 11 апреля, 00:16 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В США не знают, удалось ли остановить утечку секретных документов Пентагона. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 10 апреля.

По словам Кирби, президенту Джо Байдену впервые сообщили об утечке в конце прошлой недели, США связались с союзниками и партнерами. Он сказал, что подлинность документов проверяют, сейчас известно, что некоторые были сфальсифицированы.



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«Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каков был мотив… Мы не знаем, что еще может быть там [в обнародованных документах]», — заявил Кирби.

На вопрос о том, могут ли быть опубликованы новые секретные документы, представитель Белого дома сказал: «Мы не знаем. Мы действительно не знаем».

«Нет никаких оправданий тому, что такие документы находятся в открытом доступе… Они не должны быть достоянием общественности», — добавил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что пытаются определить масштабы утечки секретной информации и круглосуточно работает над установлением ее объема и масштабов, предполагаемых последствий и мерами по смягчению этих последствий.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

