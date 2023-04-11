Утечка секретных документов Пентагона: сотрудники ФСБ хвастались, что убедили ОАЭ противостоять США и Великобритании 11 апреля, 11:57 ФСБ РФ уличили в связях с ОАЭ (Фото:ФСБ РФ)

Американская разведка перехватила разговоры офицеров ФСБ РФ, в которых представители российских спецслужб хвастались тем, что убедили Объединенные Арабские Эмираты противостоять США и Британии.

Об этом пишет AP со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые «слили» в Сеть.

«В середине января сотрудники ФСБ заявили, что сотрудники службы безопасности ОАЭ и Россия договорились работать вместе против спецслужб США и Великобритании», — говорится в документе от 9 марта под названием Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений.

Видео дня

Официальные лица США отказались подтвердить подлинность документа, и AP не смогло сделать это самостоятельно. Однако он похож на другие документы, опубликованные в рамках недавней утечки.

«ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой и диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу ухода США из региона», — говорится в документе.

Издание отмечает, что неясно, существовало ли такое соглашение, описанное в документе. При этом, американские чиновники все чаще говорят о резком росте числа сделок между ОАЭ и Россией.

В марте текущего года сотрудник Казначейства США, помощник министра Элизабет Розенберг назвала ОАЭ «страной повышенного внимания». Она заявила, что тамошние предприятия помогают России обходить международные санкции, чтобы получить более чем на 5 миллионов долларов американские полупроводники и другие контролируемые экспортом детали, включая компоненты, используемые на поле боя.

В последние годы сотрудники американской разведки также указывали на возможные связи между ОАЭ и наемниками ЧВК Вагнера. В 2020 году разведывательное управление министерства обороны США оценило, «что Объединенные Арабские Эмираты могут обеспечивать некоторое финансирование операций этой группы».

AP также сообщает, что официальные лица ОАЭ не видели этот документ, а утверждения о ФСБ назвали «категорически ложными».

«Мы опровергаем любые утверждения относительно соглашения об углублении сотрудничества между ОАЭ и службами безопасности других стран против другой страны. ОАЭ поддерживают глубокие и прочные отношения со всеми странами, отражая свои принципы открытости, партнерства, наведения мостов и работы на благо общих интересов стран и народов для достижения международного мира и безопасности», — резюмировали в Абу-Даби.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

