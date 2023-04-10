Самый громкий разведскандал за время вторжения. Все, что важно знать об источниках, содержании и последствиях «утечки» секретных документов из США 10 апреля, 14:31 Сюжет Эксклюзив NV Здание Пентагона: считается, что «слитые» документы были подготовлены для руководства Минобороны США (Фото:defense.gov)

Одним из самых заметных международных событий последних дней стал "утечка" американских документов, раскрывающих данные не только о возможностях ВСУ накануне контрнаступления, но и о масштабах информации по другим странам, которой располагает разведка США.

NV собрал самое главное, что стоит знать об этой «утечке», ее последствиях для США и Украины и мировой реакции на эти данные.

О каких «документах» идет речь и откуда они?

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6 апреля в американской прессе появились первые данные о том, что Пентагон расследует утечку секретных документов, в которых, среди прочего, речь идет о планах США и западных стран по подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Эта тема быстро стала топовой в американской прессе, появилось множество новых подробностей о якобы "слитых" данных американской разведки и больше информации об их возможном распространении. Сейчас документы удаляют из соцсетей, в т.ч. усилиями Вашингтона, но некоторые из них продолжают циркулировать в Сети.