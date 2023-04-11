Утечка данных Пентагона: за атакой на самолет А-50 в Мачулищах могли стоять агенты СБУ — СМИ 11 апреля, 16:53 Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

В секретных документах США, распространенных в Сети, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на беларусском аэродроме Мачулищи могли стоять агенты СБУ, проигнорировавшие приказ. Об этом сообщает The Economist.

Как сказано в материале, 26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси «проигнорировали приказ» и атаковали российский самолет А-50.



Оценка атаки на самолет была помечена «совершенно секретно» (высший уровень секретности в США) и содержала аббревиатуру SI-G. По словам осведомленных собеседников The Economist среди официальных лиц, она означает, что данные получили благодаря радиоэлектронной разведке — прослушиванию телефонных разговоров или электронным перехватам.

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Утечка показывает, что США «следят не только за украинскими генералами и шпионами», но и за официальными лицами в Венгрии, Израиле, Южной Корее и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), также сказано в статье. Также из обнародованной информации можно узнать, как США это делают.

The Economist пишет, что многие обнародованные документы описывают контакты между отдельными людьми или группами, в том числе в российской армии и разведслужбах. После этого российские генералы и шпионы могут принять защитные меры, например, изменить способы связи.



26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. Предварительно, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны с помощью двух магазинных дронов.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.



В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети является «очень серьезной угрозой для национальной безопасности».