Подоляк о «сливе» разведданных США: Нужно меньше рефлексий и больше дальнобойного оружия

11 апреля, 13:22
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Подоляк напомнил, что Украине нужно больше дальнобойного оружия (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Подоляк напомнил, что Украине нужно больше дальнобойного оружия (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для правильного окончания войны нужно меньше рефлексировать об утечке секретных данных Пентагона и больше дальнобойного оружия.

Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк подчеркнул, что у Украины нет времени ждать, пока гибнут украинцы.

«Если бы у нас было время, можно было бы следить, как Россия распадается, а ее „элиты“ пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди. Нужно меньше рефлексировать об „утечках“ и больше дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить Россию осознать реалии», — резюмировал советник главы ОП.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Пентагон Офис президента Украины Михаил Подоляк

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