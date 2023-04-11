Египет планировал тайно поставлять ракеты в Россию — The Washington Post 11 апреля, 04:20 Египет планировал тайно передать ракеты России (Фото:KCNA via REUTERS)

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси издал распоряжение, планируя тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию.



Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно изображениям секретных документов, которые были опубликованы на Discord, поставки ракет в РФ в Египте обсуждали в феврале. Также рассматривалась возможность поставок артиллерийских снарядов и пороха.

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Комментируя запрос от издания, представитель МИД Египта сообщил, что "позиция страны изначально базируется на непричастности"

"Мы продолжаем призывать обе стороны прекратить боевые действия и достичь политического решения путем переговоров", - заявил он.

В то же время представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что пока нет данных по реализации таких планов.

"Мы не видели, чтобы это происходило", – сообщил чиновник.

Издание напоминает, что Египет наращивает сотрудничество с США. В частности, США в течение десятилетий предоставляют стране более миллиарда долларов ежегодно в качестве военной помощи.

"Египет является одним из наших старейших союзников на Ближнем Востоке. Если это правда, что Сиси тайно производит для России ракеты, которые могут быть использованы в Украине, мы должны серьезно пересмотреть наши отношения", - заявил сенатор Крис Мерфи.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы - подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы по данным о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли сфальсифицировать.



На следующий день в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.