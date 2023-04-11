В Кремле отреагировали на информацию СМИ о том, что Египет планировал тайно поставлять ракеты в Россию

11 апреля, 13:58
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Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

Во вторник, 11 апреля, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию The Washington Post о том, что Египет планировал тайно поставлять ракеты в Россию, заявил, что это «очередные утки».

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

" Это сродни очередным уткам, которых сейчас очень много. Поэтому так и нужно относиться к таким сообщениям", — сказал он.

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По данным The Washington Post, президент Египта Абдель Фатах ас Сиси издал распоряжение, планируя тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию.

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В то же время представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что пока нет данных по реализации таких планов.

Издание напоминает, что Египет увеличивает сотрудничество с США. В частности, США в течение десятилетий предоставляют стране более миллиарда долларов ежегодно как военную помощь.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Египет Дмитрий Песков Война России против Украины

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