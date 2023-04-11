В Южной Корее считают, что «значительная часть» из утечки документов США — подделка

11 апреля, 12:27
Поделиться:
Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Офис президента Южной Кореи утверждает, что Сеул и Вашингтон согласились: «значительная часть» информации в «слитых» документах Пентагона была сфабрикована.

Об этом сообщает Reuters и СNN со ссылкой на заявление офиса.

Там не уточнили, считают ли они, что сфабрикованы только те части, которые касаются Южной Кореи или все документы.

Видео дня

Сеул назвал информацию «ложной» и «измененной» — там отвергли заявления о «слежке» за офисом президента. Также в одном из документов сказано, что США якобы давили на Южную Корею по поводу передачи боеприпасов Украине.

Читайте также:

Здание Пентагона: считается, что «слитые» документы были подготовлены для руководства Минобороны США (Фото:defense.gov) Самый громкий разведскандал за время вторжения. Все, что важно знать об источниках, содержании и последствиях «утечки» секретных документов из США

«Что касается вероятной прослушки правительством США, министры обороны двух стран согласились, что значительная часть документов была сфабрикована», — говорится в заявлении.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Читайте также:
США пытаются успокоить союзников после утечки секретных документов — Politico

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Южная Корея Разведка Секретная информация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X