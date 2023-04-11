В Южной Корее считают, что «значительная часть» из утечки документов США — подделка 11 апреля, 12:27 Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Офис президента Южной Кореи утверждает, что Сеул и Вашингтон согласились: «значительная часть» информации в «слитых» документах Пентагона была сфабрикована.

Об этом сообщает Reuters и СNN со ссылкой на заявление офиса.

Там не уточнили, считают ли они, что сфабрикованы только те части, которые касаются Южной Кореи или все документы.



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Сеул назвал информацию «ложной» и «измененной» — там отвергли заявления о «слежке» за офисом президента. Также в одном из документов сказано, что США якобы давили на Южную Корею по поводу передачи боеприпасов Украине.



«Что касается вероятной прослушки правительством США, министры обороны двух стран согласились, что значительная часть документов была сфабрикована», — говорится в заявлении.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».