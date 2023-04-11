США пытаются успокоить союзников после утечки секретных документов — Politico 11 апреля, 09:42 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo)

После масштабной утечки секретных документов Пентагона США пытаются успокоить «растерянных союзников» — от Европы и Украины, в частности, до Ближнего Востока. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.



Четыре чиновника из разных стран рассказали изданию, что после того, как стало известно о «сливе», чиновники американской разведки, Госдеп и Минобороны США связались со своими коллегами в других странах, чтобы успокоить их по поводу публикации разведданных.

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По словам одного из собеседников Politico, члены разведывательного альянса Пяти глаз — Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания — попросили США о брифингах, но пока не получили окончательного ответа.

В то же время официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопрос: как секретная информация оказалась в Интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы данные удалили из социальных сетей. Также партнеров интересует, будет ли Белый дом делать какие-то шаги, чтобы ограничить распространение развединформации в будущем.

«Способ утечки и содержание документов очень необычны. Я не могу вспомнить случая, когда утечка была бы настолько объемной и охватывала такой широкий спектр информации, которая просто попала в социальные сети, а не прошла через журналистов, как было в случае с файлами [экс-сотрудника ЦРУ Эдварда] Сноудена», — заявил бывший аналитик разведки США, который занимался Россией.

Издание пишет, что утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками, и пока неясно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».

