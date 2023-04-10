Сценарии передачи оружия Киеву от Израиля и запрос США на боеприпасы Южной Корее. NYT раскрыла детали из слитых документов 10 апреля, 12:22 По данным СМИ, в США уже начали расследовать вероятную утечку секретных документов Пентагона (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo)

Слитые в соцсети «секретные документы» Пентагона показали, что США шпионят за своими противниками, а также ключевыми союзниками, в частности за Украиной, Израилем и Южной Кореей. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, в одном из них американцы оценивают сценарии, при которых Израиль может передать Украине летальное оружие.

В частности, в документе, датированном 28 февраля, говорится, что страна обязуется предоставить Киеву разведданные и нелетальные оборонительные системы, «одновременно работая над сохранением свободы действий Израиля в Сирии, балансируя между США и Россией». Также сказано, что Израиль, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине, если усилится давление со стороны США или же в случае ухудшения связей с РФ.



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Согласно документу, еще три ситуации, которые могут подтолкнуть Израиль к передаче оружия, следующие:

Россия передает стратегические системы Ирану или расширяет свою помощь с ядерной и ракетной программами;

США используют свои рычаги влияния, если Израиль будет искать больше поддержки для своих операций против Ирана;

Россия применяет современные системы ПВО против военных самолетов Израиля в Сирии, что приводит к жертвам среди израильтян.

«Самый вероятный» из четырех вариантов, изложенных в оценке, — Израиль может принять «турецкую модель» под давлением США и предоставить летальные оборонные системы через третью сторону, одновременно выступая за мирное завершение войны в Украине и предлагая свои посреднические усилия", — пишет NYT.

Среди вооружений, которые Израиль, согласно «утечке», мог бы передать Киеву: ракеты класса «земля-воздух» Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.

Еще в одном документе подробно описан разговор между двумя высокопоставленными чиновниками по нацбезопасности Южной Кореи, которые обеспокоены запросом США на поставки боеприпасов Украине. Это нарушает политику Сеула — страна отказывается предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны.

Однако один из чиновников, согласно документу, предложил ее и фактически не менять — продать боеприпасы Польше. Ожидалось, что Варшава согласится, чтобы ее назвали в соглашении с США конечным пользователем боеприпасов, но Южная Корея тогда должна будет «проверить, что сделает [с боеприпасами] Польша».

«Утечка» документов уже вызвала споры в Сеуле. Там в офисе президента заявили, что проведут разговор с США и рассмотрят «прецеденты и случаи других стран».

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Их часть, где содержатся данные о потерях в войне Украины и России, по оценке источников NYT, похожа на сфальсифицированную.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США начали расследование «утечки» секретных документов Пентагона.