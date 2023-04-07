Пентагон расследует утечку секретных документов о подготовке контрнаступления ВСУ — NYT 7 апреля, 09:00 Засекреченные документы о подготовке контрнаступления ВСУ появились в соцсетях (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Пентагон расследует утечку секретных документов, касающиеся планов США и НАТО о подготовке украинских военных к планируемому контрнаступлению, сообщает New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена.



Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram, отмечает издание.

В документах содержатся сведения о силах и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, которые готовятся к наступлению, есть информация о графиках доставки боеприпасов и военной техники, численность украинских войск и другие военные детали.

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Представители администрации Байдена работали над тем, чтобы удалить их, но по состоянию на вечер четверга не добились успеха.



В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление. Многие из этих данных уже устарели, потому что описывают ситуацию по состоянию на начало марта.

Но в то же время, как пишет издание, российская сторона может получить из них определенную полезную информацию, такую как уровень использования боеприпасов для ракетных систем HIMARS.

Часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников New York Times выглядят сфальсифицированными. В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысячи убитыми, украинских — в 71,5 тысячи, что противоречит данным Пентагона о почти 200 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих и более и более 100 тысяч убитых и раненых украинских военных.



Тем не менее, аналитики заявили, что некоторые документы выглядят подлинными.

Издание называет утечку этих документов наибольшим успехом российской разведки с начала вторжения РФ в Украину.

Утечка разведывательной информации такого рода, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, неизбежно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.