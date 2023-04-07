Фейк и спецоперация России. В разведке прокомментировали слитый в Сеть «план контрнаступления ВСУ»

7 апреля, 15:01
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В разведке прокомментировали появившийся «план контрнаступления» ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В разведке прокомментировали появившийся «план контрнаступления» ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Появившиеся в Сети документы, в которых якобы раскрываются данные о подготовке контрнаступления ВСУ, являются подделкой и спецоперацией спецслужб РФ, заявили в украинской разведке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Последние десятилетия успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе», — отметил он.

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Комментируя сами документы, Юсов сказал, что в них указаны неправдивые данные о потерях с обеих сторон. Часть информации была собрана из открытых источников.

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Он добавил, что нет оснований для переживаний.

Представитель подчеркнул, что украинское контрнаступление будет и самые главные планы оккупанты увидят на поле боя.

Он также предположил, что РФ могла подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

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Ранее The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающиеся планов США и НАТО о подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что появившиеся материалы являются обычным блефом со стороны России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Контрнаступление Война России против Украины

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