Фейк и спецоперация России. В разведке прокомментировали слитый в Сеть «план контрнаступления ВСУ» 7 апреля, 15:01 В разведке прокомментировали появившийся «план контрнаступления» ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Появившиеся в Сети документы, в которых якобы раскрываются данные о подготовке контрнаступления ВСУ, являются подделкой и спецоперацией спецслужб РФ, заявили в украинской разведке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Последние десятилетия успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе», — отметил он.

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Комментируя сами документы, Юсов сказал, что в них указаны неправдивые данные о потерях с обеих сторон. Часть информации была собрана из открытых источников.

Он добавил, что нет оснований для переживаний.

Представитель подчеркнул, что украинское контрнаступление будет и самые главные планы оккупанты увидят на поле боя.

Он также предположил, что РФ могла подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

Ранее The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающиеся планов США и НАТО о подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что появившиеся материалы являются обычным блефом со стороны России.